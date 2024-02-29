«Мы — то, что мы едим»: Антон Лаврентьев рассказал, как похудел на 15 кг

Вот уже два года телеведущий и певец Антон Лаврентьев занимается аштанга-йогой. Вместе с этим поддерживать себя в форме ему удаётся благодаря вегетарианству. Лаврентьев рассказал, что изначально отказался от мяса не из-за религиозных соображений, а из-за сильного отравления, которое поменяло его вкусовые предпочтения.

Постепенно постоянные тренировки и режим питания позволили ему сбросить целых 15 килограммов. Телеведущий уверяет, что изначально худеть он не планировал, однако это стало приятным бонусом к здоровому образу жизни.

Я похудел на 15 килограммов как раз, но опять-таки не было цели худеть. Я был прекрасно атлетично сложён, у меня был 52-й размер, рельеф, функциональное хорошее рабочее тело. Но очень сильно болел сустав плечевой, проблема с позвоночником была, с поясницей, ныло колено вследствие спортивной травмы, — вспоминает Антон.

Он отметил, что благодаря аштанга-йоге смог сбросить лишнее. Сейчас телеведущий весит 76 килограммов и, как правило, ест всего один-два раз в день.

Мы — то, что мы едим. То, что я ел два года назад, теперь часть меня. Это реальная часть меня, потому что всё, что я съедаю, раскладывается на составляющие и является строительным материалом для организма, поэтому нужно выбирать, что ты ешь, — отмечает Лаврентьев.