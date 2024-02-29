Врач-эндокринолог назвала продукты, способные предотвратить дефицит витаминов

Есть мнение, что современные продукты содержат недостаточное количество необходимых микроэлементов. Однако эту информацию не подтверждают исследования.

Кристина Чепыгова врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова «Даже самый простой сбалансированный рацион может обеспечить организм человека всеми необходимыми элементами. Продукты питания представляют собой естественные комплексы витаминов и минералов, которые наш организм может эффективно усвоить и использовать».

Биологически активные добавки (БАДы), призванные компенсировать дефицит, не всегда эффективны и иногда могут негативно влиять на работу отдельных органов и систем организма, особенно в случаях, когда они принимаются бесконтрольно, без назначения врача.

Снижение запасов витаминов в организме никак не зависит от времени года, отмечает врач-эндокринолог. В группе риска по развитию гиповитаминоза находятся люди с потенциальными проблемами желудочно-кишечного тракта:

люди старше 65 лет;

новорождённые дети (особенно недоношенные);

пациенты в послеоперационный период;

люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь);

люди, злоупотребляющие алкоголем.

Врач дала простые советы, которые помогут предотвратить развитие дефицита витаминов. Так, в свой ежедневный рацион необходимо включать:

пять или более порций овощей и фруктов;

три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, зерновой хлеб, паста);

два-три продукта, богатых белком (бобовые, рыба, яйца, мясо);

два-три молочных или кисломолочных продукта.

Ежедневно взрослому человеку необходимо потреблять до 30 г пищевых волокон (клетчатки). К зерновым с наибольшим количеством клетчатки в составе (на 100 г приготовленной крупы) относятся: булгур (4,5 г), гречка (4,5 г), полба — (3,9 г), цельнозерновые макароны (3,9 г), перловка (3,8 г). Между тем наименьшее количество клетчатки содержится в белом рисе — всего 0,4 г.

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