Постройневшая Опра Уинфри взорвала Сеть, показав фигуру в облегающем платье макси

За последний год телеведущая Опра Уинфри сильно изменилась. Звезда сбросила порядка 20 лишних килограммов, а потому сейчас вовсю хвастается своей новой фигурой в облегающих нарядах. Знаменитости уже подготовили свои гардеробы к долгожданной весне, и Опра оказалась не исключением – она вышла в эфир в стильном длинном платье в кремовых оттенках, которое идеально подчеркнуло её формы.

Стройная и заметно помолодевшая Уинфри восхитила поклонников своим новым образом. Телеведущая не скрывает, что смогла добиться настолько ошеломляющего результата благодаря не только тренировкам и диете, но и препаратам для снижения веса, на которых сейчас сидит чуть ли не весь Голливуд.

Опра Уинфри Фото: Из личного архива Опры Уинфри

Лук с трикотажным платьем Опра дополнила своей фирменной укладкой и стильными белыми сапожками с острым мысом – такая модель обуви, кстати, уже не один сезон остаётся в тренде. Идеальный образ на весну!

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