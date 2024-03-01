Что будет, если вставать в 5 утра: музыкант Антон Лаврентьев рассказал о ранних подъёмах

Антон Лаврентьев не понаслышке знает, что йога круто меняет сознание, а вместе с ним и ритм жизни. Телеведущий занимается практиками уже два года и встаёт около пяти утра. По его словам, йога приносит наибольшую пользу именно на восходе. Считается, что в определённые часы до Земли доходит энергия солнца. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Испытано на себе».

По идее практику нужно делать сорок минут до восхода и сорок минут после. Потом энергия солнца от Земли уходит. Практика утром в указанное время, до восхода Солнца, делается лучше, чем если я встану делать её в десять утра, но были моменты, когда я делал так, — рассказал Лаврентьев.

Телеведущий отметил, что изначально необходимость просыпаться рано пришла в его жизнь с рождением сына. Маленький ребёнок всегда вносит свои коррективы в режим родителей, а потому в дальнейшем Антону было проще перестраиваться под утренние практики.

Это был эксперимент. Во-первых, у нас родился Тео, и тут сон в какой-то момент вообще пропал. Я решил попробовать вставать рано. Это классно. Мне нравится, — рассказал Лаврентьев.