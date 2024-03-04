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Звезда «Ривердейла» Коул Спроус появился на показе новой коллекции Balenciaga в гигантском пиджаке

Коул Спроус появился на показе новой коллекции Balenciaga в гигантском пиджаке
Коул Спроус
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3 марта в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции-2024/2025 бренда Balenciaga. Специальным гостем мероприятия стал 31-летний актёр Коул Спроус. Звезда «Ривердейла» пришёл в образе, в котором он запросто мог бы выйти на подиум вместе с моделями.

Коул появился на показе в гигантском коричневом пиджаке с объёмными плечиками и в полупрозрачной водолазке. Дополнить и без того стильный образ Спроус решил грубыми ботинками с квадратными мысами, которые, к слову, в этом сезоне являются чуть ли не главным обувным трендом.

На показ актёр пришёл один, без своего близнеца Дилана. Поклонники знаменитых братьев отметили, что после съёмок в сериале «Всё тип-топ или жизнь Зака и Коди» их стиль значительно трансформировался, поэтому теперь они запросто могут претендовать на звание самых стильных близнецов Голливуда.

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