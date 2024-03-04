Эмма Хемминг развеяла слухи о состоянии здоровья страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Уже несколько лет Брюс Уиллис борется с тяжёлым заболеванием – лобно-височной деменцией. От звезды «Крепкого орешка» ни на шаг не отходят его близкие, а поклонники каждый день с нетерпением ждут новостей о своём кумире. Недавно по Сети стали ходить слухи о том, что в жизни Уиллиса совсем не осталось никакой радости. Его супруга Эмма Хемминг сделала заявление, чтобы развеять все мифы о состоянии звезды.

В газетах, по сути, пишут, что мой муж больше не счастлив. Я же могу сказать, что это далеко от правды. Я прошу всех, кто пишет такие заголовки, перестать пугать людей, заставляя думать их, что если вдруг им поставят какое-нибудь подобное заболевание, то жизнь тут же закончится, — высказалась Эмма.

Она отметила, что в жизни Брюса есть и любовь, и радость и печаль. По словам Хемминг, она на собственном опыте убедилась, что все эти три составляющие могут вполне гармонично существовать вместе. Эмма убеждена, что, важно поддерживать тех, кто столкнулся с подобными заболеваниями, и повышать осведомлённость общества в том, что такое деменция.

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