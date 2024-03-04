Музей мадам Тюссо в Голливуде представил новую восковую фигуру Джастина Бибера

1 марта кумиру миллионов девушек Джастину Биберу исполнилось 30 лет. В честь этого события Музей мадам Тюссо представил новую восковую фигуру певца в полный рост. «Двойник» Джастина одет в образ, который был на исполнителе во время съёмок клипа на песню Peaches в 2021 году.

Новая восковая фигура Бибера находится в Голливуде. Её создатели постарались добавить максимальное количество деталей, чтобы сделать ненастоящего Джастина как можно более похожим на самого певца. Стоит отметить, что фигура вышла действительно удачной.

Более того, в честь дня рождения Джастина музей устроил целую вечеринку, на которую пригласил поклонников исполнителя. В течение всего дня в музее мадам Тюссо в Голливуде играли песни Бибера, а фанатки Джастина стояли в очереди, чтобы сделать селфи хотя бы с восковой копией кумира.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.