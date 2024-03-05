Останавливает выпадение и ускоряет рост волос: эксперт назвал простое домашнее средство

Выпадение волос может привести к неуверенности в себе, негативной самооценке и даже социальной изоляции. Эксперт по пересадке волос Сэм Синкир раскрыл эффективное домашнее средство от этого недуга.

Речь идёт о нанесении лукового сока на кожу головы. Клинические испытания показали, что такой метод может быть полезным благодаря богатству антиоксидантов и минералов, содержащихся в этом овоще.

Многие пациенты ищут разные способы остановить выпадение волос и ускорить их рост, а луковый сок — одно из самых популярных домашних средств. Считается, что он улучшает кровообращение вокруг волосяных фолликулов, что очень важно, поскольку недостаточный приток крови лишает волосы необходимых питательных веществ и подвергает их риску ломкости или выпадения.

Эксперт рекомендует смешать лук в блендере, чтобы получить сок, а затем нанести его на кожу головы и оставить как минимум на 15 минут.

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