Кенсингтонский дворец сделал первое за долгое время заявление о состоянии Кейт Миддлтон

В середине января Кейт Миддлтон перенесла серьёзную операцию. Тогда представители Кенсингтонского дворца сообщили, что к своим королевским обязанностям принцесса вернётся не раньше весны. С того момента новости о состоянии здоровья Кейт появляются достаточно редко, что сильно тревожит её поклонников.

Известно, что Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. Слухи о том, какую именно процедуру перенесла Кейт, ходят разные. Все они сходятся в одном – дворец пытается утаить что-то о состоянии принцессы.

В связи с тем, что сплетен появляется всё больше, представители двора сделали заявление, в котором сообщили, что у Миддлтон «всё хорошо», и что она придерживается того плана восстановления, который был намечен врачами ещё в январе.

В январе Кенсингтонский дворец обозначил сроки выздоровления принцессы, поэтому мы будем объявлять только существенные изменения в её состоянии, — подчеркнул представитель двора.

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