Линдси Лохан повторила свой образ из легендарного фильма «Ловушка для родителей»

Всемирную известность Линдси Лохан принесли съёмки в популярной по сей день комедии «Ловушка для родителей». Фильм вышел в далёком 1998 году, а самой Линдси уже 37 лет, однако она ни на миг не забывает близняшек, которых сыграла в этой ленте. В честь годовщины выхода комедии Лохан пришла на вечернее шоу Джимми Фэллона.

За кулисами шоу Лохан разыграла Фэллона, одевшись как в «Ловушке для родителей». Актриса вспомнила одну из главных сцен фильма. Она протянула ведущему несколько печений Oreo, после чего с британским акцентом сообщила, что у себя в стране она предпочитает есть его с арахисовым маслом. Следом камера переключилась на «вторую» Линдси в образе другой близняшки.

В 2020 году вся съёмочная группа фильма воссоединилась, чтобы отпраздновать 22-ю годовщину выхода фильма. Тогда Линдси рассказала, что каждый раз, когда она переключалась между ролями, все относились к ней именно так, как относились бы к двум разным девочкам.

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