Эксперты назвали 6 причин, почему нужно пить тёплую воду по утрам

Эксперты призвали пить тёплую воду по утрам. Они рассказали, какие преимущества для здоровья даст такая привычка.
Происходит детоксикация. Вредные вещества легче выводятся из организма.
Стимулируется обмен веществ и пищеварение. После тёплой воды кровеносные сосуды в организме расширяются, поэтому жидкость быстрее достигает желудка и помогает расщеплять пищу.
Увеличивается сжигание калорий. Температура тела после употребления тёплой воды повышается, а артерии и вены расширяются, что, в свою очередь, улучшает кровоток. В результате мышцы и остальные ткани лучше снабжаются кровью, а жировые отложения легче растворяются.
Стимулируется кровообращение. Если вы выпьете тёплую воду сразу после пробуждения, вы можете рассчитывать на прилив энергии. Небольшое повышение температуры тела стимулирует кровообращение и быстрее пробуждает организм.
Увлажняются слизистые. Тёплая вода уменьшает накопление слизи в носу, горле и желудочно-кишечном тракте, а также рост вирусов и бактерий в этих зонах.
Облегчается боль. Расслабляющий и спазмолитический эффект тепла действует и изнутри.
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