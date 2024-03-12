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Действует через 30 минут: диетолог назвала эффективное домашнее средство от запора

Действует через 30 минут: диетолог назвала эффективное домашнее средство от запора
Эффективное домашнее средство от запора
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Дефекация, которая происходит реже трёх раз в неделю, классифицируется как запор. Стул становится сухим, твёрдым, комковатым, что может привести к напряжению или боли во время посещения туалета. Диетолог Ванесса Ирен назвала эффективное домашнее средство от запора.

Итак, я собираюсь показать вам, ребята, как сходить в туалет за 30 минут, — вам не нужно покупать никаких лекарств.

Для чудо-средства потребуется сельдерей, шпинат и немного воды. Все ингредиенты нужно положить в блендер и смешать. Должна получишься каша, но никак не сок, отмечает эксперт, поскольку вы можете удалить всю клетчатку из смеси.

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По словам диетолога, и шпинат, и сельдерей богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает пищеварению и ускоряет дефекацию.

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