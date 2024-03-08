Мадонна рассказала, каким было её первое слово после выхода из четырёхдневной комы

Прошлым летом близким и поклонникам Мадонны пришлось сильно понервничать из-за здоровья артистки. Певица оказалась в больнице с тяжёлой бактериальной инфекцией, и врачи даже были вынуждены ввести её в искусственную кому. Звезда провела без сознания несколько дней.

Это время Мадонна вспоминает с ужасом и признаётся, что эмоционально восстанавливаться после пережитого для неё было гораздо сложнее, чем физически. Королева поп-музыки поделилась тем, что чувствовала в первые минуты после своего пробуждения и какое слово она произнесла в первую очередь.

Я почти уверена, что ко мне пришёл Бог и спросил, хочу ли я пойти с ним. Тогда я чётко произнесла слово «Нет», — рассказала певица.

Через несколько дней после этого звезда пообещала своему менеджеру, что вернётся в строй через два месяца. И действительно, уже в октябре Мадонна продолжила ранее прерванное турне с новыми силами.

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