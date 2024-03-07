В домашней обстановке: Леди Гага показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Леди Гага уже много лет является признанной королевой эпатажа, поэтому поклонники совершенно не привыкли видеть её без безумного макияжа и необычных нарядов. Однако на самом деле вне сценического образа певица выглядит естественно.

В социальных сетях звезда изредка делится своими натуральными кадрами и каждый раз восхищает своих подписчиков. Поклонники Леди Гаги уверены, что и без гигантских накладных ресниц она всё равно остаётся королевой. В этот раз исполнительница вышла на связь прямо из постели. В уютном домашнем лонгсливе, без грамма макияжа и фильтров она занималась работой над новыми хитами.

Пишу тексты ночью в постели, — подписала фотографию звезда.

Подписчики певицы отметили, что она выглядит невероятно свежо, и понадеялись, что уже совсем скоро смогут услышать её очередные шедевры.

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