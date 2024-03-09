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Врачи-сомнологи назвали пять малоизвестных продуктов, ухудшающих сон

Врачи-сомнологи назвали пять малоизвестных продуктов, ухудшающих сон
Малоизвестные продукты, ухудшающие сон
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Если вы не можете заснуть по ночам, возможно, виновата ваша диета. Врачи-сомнологи рассказали, что есть пять видов еды и напитков, которые ухудшают сон.

Острая еда. По словам доктора Абхинава Сингха, сертифицированного врача по медицине сна и внутренних болезней, острая пища может повысить кислотность в желудке и вызвать кислотный рефлюкс, что может сказаться на сне.

Пицца. Сомнолог Ручир Патель отмечает, что томатная паста в блюде тоже может вызывать кислотный рефлюкс. Кроме того, некоторые начинки, такие как пепперони, содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, переваривание которых занимает много времени и поэтому может вызвать проблемы со сном.

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Бургеры. Переваривание этого блюда займёт большое количество времени и обязательно негативно скажется на сне.

Молоко. Оно может вызвать кислотный рефлюкс из-за содержания лактозы. Поэтому перед сном лучше употреблять растительное молоко.

Перечная мята. Мятный чай тоже способствует кислотному рефлюксу. От него нужно отказаться за три часа до сна.

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