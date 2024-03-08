Что на самом деле стоит за ожирением Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии

В Сети обсуждает репетицию свадьбы сына самого богатого человека Индии. Роскошное бракосочетание обошлось отцу 28-летнего Ананта Амбани примерно в $ 115 млн. Публика и СМИ обратили внимание на то, что за последние несколько лет жених сильно изменился внешне. Разбираемся, что же случилось с наследником миллиардного состояния.

Известно, что плотным телосложением Анант отличался всегда. Свой путь к стройности он начал в 2014 году. Примерно за 18 месяцев он смог сбросить 106 килограммов, чем сильно удивил общественность. Тогда парень заметно похорошел. Худеть Амбани помогали самый известный тренер среди звёзд Болливуда и лучшая команда диетологов.

Анант Амбани со своей невестой Радхикой Фото: Vijay Bate/Getty Images

Однако в 2020 году Анант вновь стал набирать вес. В Сети появились слухи о том, что произошло это из-за хронической астмы, которая серьёзно ударила по здоровью молодого человека. Кроме того, ещё в 2017 году в прессе начали писать о том, что Амбани принимает большое количество стероидов, которые не могли не повлиять на вес.

Основатель Института пищеварения Муффазала Лакдавала уверен, что наверняка Анант пытался вновь худеть ранее проверенными методами, однако необратимые процессы в организме уже не позволили ему добиться результатов. Вкупе с нездоровым образом жизни это даёт гарантированный набор веса.

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