«Есть серьёзная причина»: дядя Кейт Миддлтон сделал тревожное заявление о её здоровье

О состоянии перенесшей в январе серьёзную операцию Кейт Миддлтон ходит много слухов. Поклонники королевской семьи сильно обеспокоены тем, что представители двора ограничиваются формальными заявлениями о здоровье Кейт и не сообщают, как она чувствует себя сейчас.

Вот уже больше месяца вокруг принцессы Уэльской строятся всевозможные теории заговора, которые сходятся в одном – у Миддлтон явно что-то серьёзное. Слухи уже порядком надоели родственникам Кейт, поэтому с заявлением о состоянии здоровья принцессы выступил её дядя, Гэри Голдсмит.

У себя в социальных сетях он попросил прекратить СМИ распространять ложные слухи о Кейт и дать ей возможность восстановиться после операции без лишних переживаний.

Сторонники теорий заговора обязаны оставить принцессу в покое немедленно, поскольку есть серьёзная причина, по которой о её здоровье не говорят, — написал Голдсмит.

Правда, такое заявление, скорее, ещё больше напугало поклонников Кейт. Люди тут же стали додумывать куда более серьёзные версии того, почему принцесса до сих пор скрывается от публики.

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