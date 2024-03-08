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Шрамирование или необычное тату? В соцсетях обсуждают бабочку на пояснице Кэти Перри

Шрамирование или необычное тату? В соцсетях обсуждают бабочку на пояснице Кэти Перри
Кэти Перри
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6 марта в Лос-Анджелесе прогремело одно из главных событий музыкальной индустрии в этом году. В Калифорнии прошла традиционная премия Billboard Women In Music, посвящённая заслугам женщин в музыке. Одной из главных гостей вечера стала Кэти Перри.

Наверняка каждый из нас помнит тот самый тренд из нулевых на татуировку в виде бабочки на пояснице. Так вот, судя по всему, Кэти решила его возродить. Правда, сделать она это решила своеобразным образом.

На ковровой дорожке премии Перри появилась в дерзком наряде, состоящем из красного корсета на шнуровке и атласной юбки, которая скорее выполняла функцию аксессуара. Но всё внимание фотографов и публики было приковано к одной детали – бабочке телесного цвета, которая красовалась на пояснице звезды.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Amy Sussman/Getty Images

В Сети пошли громкие обсуждения о том, как именно Кэти нанесла рисунок. Некоторые предположили, что это объёмная татуировка, однако знатоки утверждают, что это вполне может быть шрамирование или специальный силиконовый имплант, который вживляется под кожу.

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