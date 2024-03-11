Кейт Миддлтон впервые после госпитализации обратилась к публике со словами благодарности

За состоянием здоровья Кейт Миддлтон следит весь мир. Ещё в середине января принцесса перенесла сложную операцию, после чего ни разу официально не появлялась на публике. Лишь на прошлой неделе папарацци засняли Миддлтон в машине. Теперь же впервые за долгое время в социальных сетях принцессы появилась свежая публикация.

10 марта в Великобритании отмечался День матери. В честь этого события в аккаунте Миддлтон появилось её фото с детьми, а в подписи принцесса лично обратилась к каждому, кто переживает за её здоровье.

Благодарю вас за добрые пожелания и постоянную поддержку, которую я получаю на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери, — написала Кейт.

Ожидается, что принцесса вернётся к своим королевским обязанностям ближе к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться в Великобритании 29 марта. До этого момента она продолжит восстанавливаться после операции дома.

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