Учёные назвали неожиданную пользу кокоса для здоровья

Учёные из Индийского института исследований масличных пальм представили обновлённый обзор полезных свойств кокоса, кокосового масла и его производных. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience.

Согласно выводам экспертов, различные исследования показали кардиопротекторное и нейропротекторное действие кокоса. Авторы добавляют, что продукты из этого плода могут подавлять ожирение и снижать уровень сахара в крови. Ещё одна польза кокоса для здоровья — его положительное влияние на сердце.

Несмотря на все эти доказанные преимущества, необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить оптимальную дозировку и возможные побочные эффекты таких продуктов.

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