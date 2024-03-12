Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные назвали неожиданную пользу кокоса для здоровья

Учёные назвали неожиданную пользу кокоса для здоровья
Учёные назвали неожиданную пользу кокоса
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Индийского института исследований масличных пальм представили обновлённый обзор полезных свойств кокоса, кокосового масла и его производных. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience.

Согласно выводам экспертов, различные исследования показали кардиопротекторное и нейропротекторное действие кокоса. Авторы добавляют, что продукты из этого плода могут подавлять ожирение и снижать уровень сахара в крови. Ещё одна польза кокоса для здоровья — его положительное влияние на сердце.

Читайте также:
Какое молоко полезнее — коровье или растительное? Отвечает врач-диетолог
Какое молоко полезнее — коровье или растительное? Отвечает врач-диетолог

Несмотря на все эти доказанные преимущества, необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить оптимальную дозировку и возможные побочные эффекты таких продуктов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android