Том Брэди показал гостиную и столовую в своём роскошном доме в Майами

Один их самых завидных холостяков мира спорта Том Брэди продолжает очаровывать поклонниц. В последнее время бывший игрок в американский футбол всё чаще делится с подписчиками фотографиями своего роскошного дома. В этот раз он пригласил своих фанатов заглянуть в свою гостиную.

У себя в блоге Брэди выложил снимок комнаты, выполненной в светлых тонах. Закатное солнце осветило гостиную спортсмена и сделало её ещё более уютной. Судя по всему, к дизайну дома Том подошёл основательно и разделил комнату на зону отдыха и столовую.

Гостиная Тома Брэди Фото: Из личного архива Тома Брэди

Известно, что этот самый дом спортсмен приобрёл несколько лет назад, находясь в браке с супермоделью Жизель Бюндхен. Его оценочная стоимость составляет около $ 17 млн. Брэди уверяет, что для него не существует более любимого места на планете, чем дом, поэтому всё свободное время он старается проводить именно там.

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