Опасно для здоровья: что происходит при чрезмерном потреблении сливочного масла

Сливочное масло является основой для бутербродов, а также его нередко используют для приготовления пищи, выпечки и жареных блюд. Эксперты рассказали, что может произойти при чрезмерном потреблении этого продукта.

Повышенный уровень холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития атеросклероза (отложения жира в артериях).

Повышенное артериальное давление. Масло содержит насыщенные жиры, которые могут сужать артерии, что затрудняет ток крови и может повысить кровяное давление.

Увеличение веса. Высокое содержание калорий в сливочном масле может легко привести к избытку калорий.

Воспаление. Сливочное масло содержит насыщенные жиры и арахидоновую кислоту, которые могут быть связаны с воспалительными процессами. Эти реакции могут увеличить риск хронических заболеваний.

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