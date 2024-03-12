Тяжелобольная Селин Дион впервые за долгое время вышла в свет и посетила хоккейный матч

В последнее время Селин Дион редко появляется на публике. Звезда уже несколько лет страдает редким заболеванием – синдромом скованного человека, из-за которого даже малейший внешний раздражитель вызывает у неё сильную реакцию. Месяц назад Селин сделала исключение и появилась на церемонии награждения премии «Грэмми»-2024. Теперь же выяснилось, что только этим мероприятием она не ограничилась.

У себя в блоге Дион поделилась милыми кадрами, на которых она проводит время вместе с хоккейной командой «Эдмонтон Ойлерз». Канадская певица пообщалась со спортсменами в раздевалке и подбодрила их перед началом игры. 55-летняя Селин была в прекрасном настроении и даже шутила о том, что постоянно чувствует неловкость, когда общается с хоккеистами.

Селин Дион поддержала спортсменов Фото: Kevin Winter/Getty Images

Она поделилась, что уже давно является давней болельщицей канадской команды, однако себя на коньках не может представить от слова совсем. По словам Дион, в первую очередь она полюбила этот вид спорта благодаря своим сыновьям. После общения с хоккеистами певица даже пропела несколько строк из своих легендарных хитов и отправилась на трибуну.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.