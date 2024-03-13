Когда проблемы со зрением требуют медицинской помощи: учёные перечислили симптомы

«Слабое зрение» является неисправимым зрением, которое мешает повседневной деятельности. Оно не полностью корректируется с помощью очков, контактных линз, хирургического вмешательства или лекарств, говорит Кристиан Мейер, доктор медицинских наук из Университета Кентукки.

Слабое зрение может затрагивать людей всех возрастов, но риск увеличивается с возрастом. Его признаки:

вы не узнаёте членов семьи или друзей;

у вас трудности с чтением, приготовлением пищи, шитьём или выполнением других домашних дел;

у вас проблемы с выбором и сочетанием цветов вашей одежды;

вам требуется более яркое освещение, или свет кажется тусклее, чем обычно;

вы не можете прочитать дорожные знаки или названия магазинов.

При выявлении этих симптомов нужно обратиться к врачу. Распространённой причиной слабого зрения у людей в возрасте 55 лет и старше является возрастная дегенерация жёлтого пятна.

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