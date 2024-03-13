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Ирина Шейк умилила сеть трогательным посланием дочери на русском языке

Ирина Шейк умилила сеть трогательным посланием дочери на русском языке
Ирина Шейк
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Ирина Шейк уже много лет живёт в Соединённых Штатах. За её плечами успешная карьера модели, контракты с мировыми брендами и съёмки для зарубежных журналов. Несмотря на это, девушка не забывает свои корни – она родилась и выросла в Челябинской области, а также всегда с гордостью рассказывает о своей Родине.

Любовь к России и русской культуре модель старается привить своей дочери Лее. Шейк родила её от актёра Брэдли Купера, и в этом году девочке исполнится 7 лет. В честь 8 марта Лея преподнесла маме бесценный подарок, сделанный своими руками.

Открытка, сделанная дочерью Ирины Шейк

Открытка, сделанная дочерью Ирины Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

У себя в блоге Ирина продемонстрировала милую открытку, которую её дочка подписала на русском языке. Неуверенными детским почерком Лея написала о том, как сильно любит маму. Судя по всему, к изучению дочерью русского языка Шейк подходит основательно – девочка прекрасно пишет для своего возраста и вполне могла бы учиться в школе на русском языке.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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