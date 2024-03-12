Кенсингтонский дворец обвиняют во лжи: что на самом деле происходит с Кейт Миддлтон?

Больше месяца остаётся загадкой, что же на самом деле происходит с Кейт Миддтон. В середине января принцесса перенесла серьёзную операцию и с того момента ни разу не появлялась на публике официально.

На минувших выходных на странице Кейт в социальных сетях появилась якобы новая фотография принцессы с детьми.

Позднее публика обвинила дворец в фотошопе, и в конце концов снимок был удалён. Более того, удивился народ и объяснениям, написанным «от лица» Кейт. Принцесса пояснила, что в последнее время увлекается фотошопом, поэтому пока её навыки далеки от идеала.

Днём позже принца Уильяма и принцессу Кейт поймали выезжавшими по делам. Миддлтон тщательно прикрывала лицо и старалась не попадать в объективы камер. Такое поведение подняло ещё большую волну негатива. Люди уверены в том, что Кенсингтонский дворец скрывает правду о состоянии девушки, и на самом деле с ней случилось что-то серьёзное.

Предположения в Сети появляются разные – кто-то уверен, что у Кейт был банальный аппендицит, а некоторые на фоне новостей о раке у короля Карла строят теории об онкологическом заболевании и у его невестки. Пока единственным разумным вариантом остаётся ждать обозначенного срока выхода принцессы с больничного, который намечен на конец марта.

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