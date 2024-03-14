Обнародованы завещание и последняя воля звезды «Друзей» Мэттью Перри

Осенью прошлого года не стало звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри. Актёр скончался в возрасте 54 лет, утонув в бассейне собственного дома. На днях стали известны детали завещания Перри. Ещё за 14 лет до своей смерти артист пожертвовал большую часть своего состояния благотворительному фонду Alvy Singer Living Trust, занимающемуся помощью людям с зависимостями.

На счёт организации будет переведён $ 1 млн (около 90 млн рублей). Оставшийся процент состояния Перри будет разделён между двумя женщинами, с которыми актёр не был связан кровным родством. С одной из них – Робин Рузан, Мэтью какое-то время работал вместе в игровом шоу Celebrity Liar в 2010-х годах.

Гонорар, полученный артистом за съёмки в разных проектах, будет разделён между его родителями. Также в распоряжение матери и отца Мэтью перейдут оставшиеся части его состояния. К таковым относятся, например, доходы звезды от мемуаров, которые были опубликованы в 2022 году.

Кроме того, отдельно в завещании прописано то, что в случае, если после составления документа в 2009 году у Перри появятся дети, то они не будут иметь никакого права на его имущество.

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