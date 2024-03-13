Деми Мур появилась на ковровой дорожке «Оскара» с дочерьми от Брюса Уиллиса

Деми Мур и Брюс Уиллис были счастливы вместе больше 10 лет. В браке у супругов родились три дочери, и даже после развода бывшие возлюбленные смогли сохранить тёплые отношения. Последние несколько лет Уиллис борется с лобно-височной деменцией и не появляется на публике.

Близкие актёра не отходят от него ни на шаг, а Деми практически всё свободное время проводит в доме бывшего мужа и его новой семьи. На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар»-2024, на которую актриса пришла в компании трёх дочерей от Уиллиса.

Румер, Скаут и Таллула выросли настоящими красавицами. Пользователи Сети отметили, что девушки удивительно похожи на знаменитого отца, а также то, что они очень гармонично смотрятся на ковровой дорожке. В последнее время сёстры стараются избегать публичных мероприятий и отдают предпочтение тихому семейному отдыху в компании любимого папы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.