Правило двух недель: жена Роберта Дауни-младшего назвала главный секрет семейного счастья

Практически 19 лет Роберт Дауни-младший счастлив в браке. В 2005 году он женился на продюсере Сьюзан Левин. Возлюбленная подарила актёру двоих детей. Сюзан поддерживает Роберта во всех его начинаниях, и именно супругу Дауни-младший в первую очередь поблагодарил со сцены после получения долгожданной статуэтки «Оскар».

Сьюзан рассказала, что на самом деле ради того, чтобы сейчас наслаждаться безусловным счастьем, им с Робертом пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. За годы брака супруги выработали для себя важное правило, которое помогает им не опускать руки и наслаждаться семейной жизнью.

У нас действительно есть правило двух недель. Мы не проводим больше двух недель без того, чтобы не видеть друг друга и не собираться всей семьёй, — поделилась секретом Дауни.

Сьюзан отметила, что именно постоянный контакт и даже простые разговоры по душам сильно сближают. Она уверена, что без этого правила было бы трудно строить не то что семью, а даже просто отношения.

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