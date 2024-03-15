В Сети обсуждают новую девушку Леонардо Ди Каприо: вопреки его вкусам ей больше 25 лет

Один из главных холостяков Голливуда 49-летний Леонардо Ди Каприо известен тем, что не встречается с девушками старше 25 лет. Уже неоднократно бывали ситуации, когда на протяжении нескольких лет актёр расставался с избранницей, как только та перешагивала этот возрастной порог.

Это уже давно стало мемом, однако внезапно Леонардо решил нарушить свою традицию и удивил поклонников тем, что закрутил роман с 33-летней коллегой. На вечеринке в честь премии «Оскар» Ди Каприо появился не один, а в компании актрисы Тейаны Тейлор. На протяжении всего вечера пара обнималась и мило хихикала.

Тейана Тейлор Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Известно, что Леонардо и Тейана познакомились на съёмочной площадке. На данный момент они вместе работают над проектом режиссёра Пола Томаса Андерсона. Инсайдер рассказал журналистам, что между девушкой и актёром практически сразу пробежала искра. По его словам, сейчас они проводят много времени вместе.

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