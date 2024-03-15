39-летняя Юлия Пересильд восхитила Сеть селфи без макияжа и фильтров

Юлию Пересильд совершенно заслуженно называют одной из самых талантливых артисток России. После выхода фильма «Вызов», ради съёмок которого Юлия вместе с режиссёром Климом Шипенко даже летала в космос, её популярность возросла в десятки раз.

На многочисленных ковровых дорожках мы привыкли видеть Пересильд в стильных платьях, с идеальным макияжем и причёской. А вот в повседневной жизни актриса отдаёт предпочтение натуральности. Возлюбленный Пересильд, актёр Михаил Тройник, опубликовал у себя в социальных сетях фото Юлии без капли макияжа и фильтров.

Юлия Пересильд Фото: Из личного архива Юлии Пересильд

Пересильд попозировала на фоне природы в пуховике и худи. Поклонники актрисы отметили, что без косметики она выглядит невероятно молодо и свежо. Пользователи Сети признались, что такая Пересильд им нравится в разы больше, и выразили надежду на то, что Юлия будет чаще показываться в естественном образе.

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