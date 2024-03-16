Джессика Бил рассказала, что говорит сыновьям всю правду о женском здоровье

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил воспитывают двоих сыновей – Саласа (8 лет) и Финеаса (3 года). Актриса уверена, что с ранних лет мальчикам необходимо подробно рассказывать о женском здоровье и объяснять им все нюансы особенностей организма девочек.

В новом интервью Бил поделилась, что старается подходить к вопросу аккуратно, однако на некоторые вопросы сыновей на эту тему пока ответить не может. Джессика рассказала, что, по её мнению, главным условием подобных диалогов должна быть откровенность и честность.

Я стараюсь делать это таким образом, чтобы дать им честную, а главное, биологически и анатомически достоверную информацию, — отметила актриса.

Бил призвала всех родителей, в частности мам, серьёзно относиться к половому просвещению и не избегать вопросов детей на эту тему. Актриса уверена, что именно мама и папа должны быть первоисточником информации об этом, чтобы в будущем психика ребёнка сформировалась гармонично.

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