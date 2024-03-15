Принц Уильям рассказал о важных качествах, которым он научился у своей матери Дианы

На днях в Лондоне прошло мероприятие, посвящённое 25-летию благотворительной премии Diana Award, названной в честь принцессы Дианы. Почётным гостем мероприятия стал её сын, принц Уильям.

Я очень рад быть здесь сегодня, чтобы почтить невероятные достижения 20 уникальных молодых людей со всего мира. История каждого из них свидетельствует об их решительном характере, который поможет внести значимые изменения в жизни других людей, — отметил принц.

Уильям подчеркнул, что он сам именно благодаря матери, принцессе Диане, смог выработать в себе те важнейшие качества, которые наверняка помогут ему, а также другим людям улучшить наш мир. Принц рассказал, что всегда старался следовать примеру мамы и продолжать дело «королевы людских сердец» даже после её смерти.

Пути, выбранные этими молодыми людьми, непростые. Многие из них преодолели невзгоды и предрассудки. Ими двигают мужество, сострадание и целеустремлённость — качества, которыми обладала моя мать, — подытожил принц Уэльский, обращаясь к лауреатам премии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Компания Mattel выпустила Барби в честь королевы Камиллы