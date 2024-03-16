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Звезда «Людей Икс» Оливия Манн рассказала, что у неё диагностировали рак груди

Звезда «Людей Икс» Оливия Манн перенесла полное удаление груди из-за рака
Оливия Манн
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43-летняя звезда фильма «Люди Икс» Оливия Манн поделилась с поклонниками печальными новостями. Ещё в прошлом году в результате планового обследования она узнала, что у неё рак груди. С того момента Оливия перенесла четыре операции, последней из которых стала двойная мастэктомия – полное удаление обеих молочных желёз.

Мы с моей сестрой Сарой вместе получили отрицательный результат, созвонились и дали друг другу виртуально «пять». В ту же зиму я получила отрицательную маммограмму, а через четыре месяца у меня выявили рак груди, — рассказала актриса.

Девушка поделилась, что большую часть времени сейчас проводит в больнице и практически не встаёт с постели. За это время она узнала об онкологии практически всё, а теперь призывает каждую женщину следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования.

За последние десять месяцев я перенесла четыре операции. Я даже не могу сосчитать, сколько дней я провела в постели. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить, — сообщила Оливия.

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