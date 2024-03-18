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В Лос-Анджелесе полностью сгорел дом Кары Делевинь за 7 миллионов долларов

В Лос-Анджелесе сгорел дотла шикарный особняк Кары Делевинь за $ 7 млн
Кара Делевинь
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Модель и звезда «Отряда самоубийц» Кара Делевинь сообщила печальные новости. В Лос-Анджелесе сгорел её шикарный особняк площадью около 700 квадратных метров. На строительство и обустройство дома девушка потратила $ 7 млн (почти 650 млн рублей).

Известно, что возгорание началось в одном из подсобных помещений. Причиной пожара стал обрыв линии электропередач, который случился из-за сильного ветра. Потушить огонь, моментально перекинувшийся на кровлю здания, удалось лишь спустя три часа. Для этого потребовались силы 93 пожарных и 13 единиц техники.

Во время трагедии Делевинь находилась в Лондоне, а в доме были её кошки и сотрудники. Питомцев спасти из огня удалось, а вот нескольким пожарным пришлось обратиться за помощью к медикам.

Моё сердце разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Цените то, что у вас есть, — обратилась Кара к своим подписчикам в социальных сетях.

Делевинь с большим трепетом относилась к дизайну сгоревшего дома. Девушка рассказывала, что у неё есть даже тайные ходы, костюмерные, комнаты для вечеринок и другие необычные помещения. Восстановлению здание уже не подлежит.

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