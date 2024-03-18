Тяжелобольная Селин Дион опубликовала редкое фото с тремя сыновьями

15 марта во всём мире отмечался День осведомлённости о синдроме мышечной скованности. Уже несколько лет с этим тяжёлым диагнозом борется Селин Дион. Из-за болезни 55-летняя артистка практически не выходит в свет и редко даёт концерты. Лишь недавно она впервые за долгое время побывала на хоккейном матче и приехала на премию «Грэмми».

По этому случаю исполнительница поделилась у себя в социальных сетях милой фотографией с сыновьями. Звезда трижды мама: её старшему наследнику, Рене-Шалю, 23 года, а младшим близнецам Эдди и Нельсону – 13 лет.

Селин Дион с сыновьями Фото: Из личного архива Селин Дион

Я искренне благодарю мир за любовь и поддержку, которую получаю от моих детей, семьи, команды и всех вас! Я хочу поддержать каждого, кто страдает от этого заболевания. Хочу, чтобы вы знали, что справитесь. Мы сделаем это! – написала Дион.

За последние два года из-за синдрома скованного человека звезде пришлось отменить около 40 концертов. Заболевание сильно влияет на жизнь Дион – она практически моментально начинает плохо чувствовать себя из-за малейшего внешнего раздражителя.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Тяжелобольная Селин Дион впервые за долгое время вышла в свет и посетила хоккейный матч