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На Камчатке МЧС обнаружило тело одного из пропавших после схода лавины

На Камчатке МЧС обнаружило тело одного из пропавших после схода лавины
МЧС
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Стали известны подробности трагедии, произошедшей с группой туристов – сошедшая лавина накрыла 11 человек. На Камчатке двое туристов не смогли выбраться самостоятельно из-под снега. Зампред краевого правительства Роман Василевский сообщил ТАСС, что удалось найти тело 19-летнего Глеба Пылёва.

По моей информации, туристами обнаружено тело 19-летнего молодого человека. По второму пропавшему сказать пока ничего не могу, — сказал Василевский.

При этом предварительная информация ГУ МЧС по региону указывает на то, что спасатели уже нашли тело 44-летней Татьяны Некрасовой, которая сопровождала тургруппу, по большей части состоявшую из студентов. На данный момент спасательная операция продолжается. В сторону туристов были отправлены сотрудники МЧС на снегоходах. Связь с пострадавшими поддерживается по спутниковому телефону.

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