В этом году Кейт Миддлтон пропустит традиционный парад в честь Святого Патрика

Принцесса по-прежнему восстанавливается после операции. Кенсингтонский дворец избегает официальных заявлений на эту тему. Остаётся загадкой, что же на самом деле произошло с Кейт Миддлтон и в каком состоянии она находится на данный момент.

Принц и принцесса Уэльская на параде в 2023 году Фото: Chris Jackson/Getty Images

Стало известно, что в этом году из-за проблем со здоровьем принцесса Уэльская пропустит традиционный парад в честь Дня Святого Патрика, который проходит в строю ирландских гвардейцев. Несколько лет назад Миддлтон было присвоено звание полковника Ирландской гвардии, поэтому она в обязательном порядке присутствовала на данном мероприятии в прошлые годы.

В этот раз участники три раза проскандируют имя принцессы. Традиционно во время парада Кейт лично прикалывала на форму гвардейцев веточки трилистника. В этом году эту задачу будет исполнять супруга генерал-майора Кристофера Гики.

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