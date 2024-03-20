30-летняя дочь Брюса Уиллиса сообщила, что у неё диагностировали аутизм

30-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, сделала важное заявление у себя в социальных сетях. Девушка призналась, что прошлым летом ей поставили диагноз аутизм. Дочь «Крепкого орешка» рассказала, что всегда трепетно относилась к своему психическому здоровью, но даже подумать о подобном диагнозе у себя не могла.

Оказывается, признаки аутизма стали проявляться в поведении девушки, когда она была ребёнком. В своём блоге Таллула опубликовала милое видео, на котором она прямо посреди ковровой дорожки тщательно ощупывает голову отца.

Брюс и Таллула Уиллис Фото: Kevin Winter/Getty Images

Скажи, что у тебя аутизм, не говоря об этом, — пошутила Таллула.

Судя по всему, диагноз ни коем образом не мешает девушке вести активный образ жизни, путешествовать, строить семью и карьеру. Сейчас большую часть своего времени Уиллис проводит вместе с семьёй и общается с отцом.

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