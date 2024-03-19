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На Камчатке спасатели нашли тело второго туриста, пропавшего во время снежной лавины

На Камчатке спасатели нашли тело второго туриста, пропавшего во время снежной лавины
МЧС
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Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что тело второго туриста, пропавшего после снежной лавины, было найдено. Жертвой стихии стал 19-летний молодой человек. Спасательная операция и поиски туриста осложнялись экстремальными погодными условиями.

На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель, — говорится в сообщении ведомства.

Ещё вчера спасателям удалось найти тело 44-летней женщины, которая также пропала во время схода лавины. Известно, что она сопровождала группу, состоявшую в основном из студентов. Выжившие туристы разбили лагерь неподалёку от места происшествия. Их планируют эвакуировать вертолётом. Следственный комитет РФ приступил к проверке по факту пропажи людей на Камчатке.

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