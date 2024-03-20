Американка раскрыла неожиданные последствия бразильской подтяжки ягодиц

25-летняя Ава Луиза из Нью-Джерси всегда была довольна собой, однако в 2021 году возлюбленный начал давить на девушку и уверять, что ей необходима пластическая операция для достижения идеальной фигуры. Поддавшись уговорам молодого человека, Ава отправилась к пластическому хирургу и потратила $ 15 тыс. (чуть больше 1,1 млн рублей) на бразильскую подтяжку ягодиц.

Казалось бы, после такого вмешательства жизнь должна наладиться, но только в случае с Луизой всё оказалось совершенно наоборот. У себя в блоге девушка призналась, что пластическая операция стала главной ошибкой в её жизни. Ава рассказала, что после увеличения ягодиц стала постоянно попадать в неловкие ситуации и чувствовать себя нелепо. Так, например, однажды она умудрилась застрять в кресле самолёта.

Когда мы приземлились, мне пришлось попросить пассажира рядом со мной вытащить меня. Я думала, придётся вызывать пожарных, чтобы вылезти из этого кресла. Это было слишком унизительно, — поделилась девушка.

Вместе с этим она заметила, что начала сильно набирать вес и стала куда более категорично относиться к своей внешности. Кроме того, Ава постоянно испытывает сложности с покупкой одежды – ни одни брюки на неё не налезают, поэтому девушке приходится ограничиваться спортивными леггинсами.

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