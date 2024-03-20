Похудевшую Кейт Миддлтон заметили на прогулке впервые после операции

Последний раз Кейт Миддлтон официально появлялась на публике несколько месяцев назад. После этого представители Букингемского дворца сообщили о том, что принцесса перенесла сложную операцию на брюшной полости, поэтому ей предстоит длительное восстановление вдали от глаз назойливой публики.

По словам инсайдеров, возвращение Кейт запланировано на Пасху, однако с каждым днём слухи о состоянии принцессы становятся более тревожными. Вчера британские СМИ стали писать о том, что принца Уильяма наконец-то заметили в компании супруги. Говорят, что пару якобы видели в магазине, расположенном неподалёку от их коттеджа Аделаида в Виндзоре.

При этом охрана принца и принцессы не позволила другим посетителям магазина сделать фото и видео с монархами. Позднее The Sun опубликовал кадры, на которые всё-таки попали Уильям и «Кейт». Если относительно принца вопросов не возникает, то по поводу того, что его сопровождала именно Миддлтон, публика сомневается.

Автором опубликованного ролика стал некий Нельсон Сильва, который отметил, что в магазин приезжали действительно Уильям и Кейт, а принцесса при этом выглядела здоровой и счастливой. Единственное, что смутило мужчину – сильная худоба Миддлтон, которая была заметна невооружённым глазом.

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