Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро тайно приехала в Москву на съёмки нового фильма

46-летняя Наталия Орейро своей любви к России не скрывала никогда. Более того, три года назад звезда легендарного сериала «Дикий ангел» получила российское гражданство, поэтому теперь может беспрепятственно путешествовать от Калининграда до Владивостока.

На днях Орейро вновь приехала в Россию. Актрису заметили на Ленинградском вокзале Москвы, куда она тайно прибыла из Санкт-Петербурга на «Сапсане». Поклонники, заметившие Наталию, рассказали, что она старалась не попадаться на глаза публики и куталась в тёплый шарф.

Известно, что в Россию уругвайская актриса приехала не в отпуск. Орейро принимает участие в съёмках нового фильма. В проекте она снимается вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Пока известно лишь, что называться лента будет «Письмо Деду Морозу». Судя по всему, остальные детали зрители узнают лишь ближе к новогодним праздникам.

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