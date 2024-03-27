Российские учёные разработали стельку для отслеживания физического состояния спортсменов

Учёные кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разработали «Цифровой паспорт спортсмена» в виде стельки, который благодаря специальным датчикам и технологиям искусственного интеллекта позволяет измерять и анализировать биомеханические параметры человека.

По словам разработчиков, программа умеет определять влияние ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы, выстраивать полную картину локомоторных упражнений и отслеживать динамику состояния человека в режиме реального времени.

Это может глобально изменить российский спорт. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет не только оптимизировать восстановление после травм, но и помогает тренерам планировать спортивно-соревновательную деятельность в команде, а также увидеть перспективность спортсмена ещё в детском или подростковом возрасте, — отметил Евгений Ачкасов, профессор, д.м.н., завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ИКМ им. Н. В. Склифосовского.

Пока с помощью технологии будут оценивать уровень подготовки спортсменов, а в будущем «Цифровой паспорт» поможет более качественно и оперативно оценивать состояние и реабилитацию пациентов из отделений неврологии, эндокринологии, травматологии, в том числе после эндопротезирования.

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