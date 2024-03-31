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Женщина сбросила 53 килограмма за два года благодаря двум простым блюдам

Женщина сбросила 53 килограмма за два года благодаря двум простым блюдам
Женщина сбросила 53 килограмма за два года
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Рэйчел Даун, которая в 2016 году весила 95 килограммов, добилась потрясающей трансформации. Ей удалось сбросить 53 килограмма за два года, пишет Daily Star.

У 44-летней Рейчел двое детей. Она болела во время обеих беременностей, и ей пришлось пройти несколько курсов антибиотиков. Её вес увеличился, у неё развилась пищевая непереносимость, инфекции мочевыводящих путей, ухудшилось пищеварение. Женщина неоднократно пыталась похудеть, но безуспешно.

Каждый раз, когда я посещала своего терапевта, мне прописывали лекарства, от которых я чувствовала себя хуже. Поэтому я начала искать продукты, которые могли бы мне помочь.

Рейчел обнаружила, что бульон из белого мяса или рыбы с овощами и кефир с сухофруктами помогают уменьшить воспаление в организме и сбросить вес. В итоге за 12 недель на такой диете она похудела на 16 килограммов. За два года мама двоих детей смогла сбросить рекордные 53 килограмма.

Женщина призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо.

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