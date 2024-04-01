Врач назвала полезные продукты для улучшения сексуальной жизни

Некоторая еда может помочь мужчинам и женщинам с низким либидо. Врач общей практики Клэр Бэйли рассказала, что нужно есть для улучшения сексуальной жизни.

По словам доктора, людям с проблемами в интимной жизни рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету, богатую фруктами, овощами, нежирным белком и цельнозерновыми продуктами. Она не только влияет на физическое и психическое благополучие человека, но и поддерживает половое влечение.

Женщинам Клэр Бэйли советует употреблять продукты с высоким содержанием цинка и фитоэстрогенов — устрицы, орехи и семена льна, кунжута и нут. Они действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену.

Мужчинам для повышения либидо следует есть свёклу, которая считается натуральным афродизиаком. Она действует как виагра, улучшая приток крови к органам, в том числе к половым. Врач также рекомендует продукты с высоким содержанием омега-3, такие как жирная рыба, чтобы повысить уровень тестостерона.

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