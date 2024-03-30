Дженнифер Лопес показала, как выглядит её 16-летняя дочь от Марка Энтони

В перерывах между съёмки, записью новых песен и работой над другими проектами 54-летняя Дженнифер Лопес превращается в любящую и самую заботливую маму. Всё свободное время певица и актриса старается проводить со своими 16-летними близнецами Эммой и Максом.

Сейчас у детей звезды весенние каникулы, поэтому Лопес делает всё возможное, чтобы организовать интересный досуг для наследников. У себя в блоге она опубликовала редкое фото с Эммой (в кепке), а также её подругой. Где в это время находился Макс, звезда уточнять не стала. Поклонники предположили, что парень на время весенних каникул отправился к своему отцу Марку Энтони, с которым Лопес по сей день поддерживает дружеские отношения.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и её подругой Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Весенние каникулы, — подписала фотографию Лопес.

Фанаты уверены, что Дженнифер – прекрасная мама. Она неоднократно рассказывала, что старается сохранять дружеские отношения с детьми и делать всё, что в её силах, чтобы наследники могли доверить ей абсолютно всё.

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