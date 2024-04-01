Король Карл III впервые официально появился на публике после новости об онкологии

Вчера, 31 марта, в Великобритании состоялась традиционная пасхальная служба, на которой присутствовали члены королевской семьи. Хотя обещанного выхода Кейт Миддлтон так и не случилось, ко всеобщей радости на публике появился король Карл III. Это первый официальный выход монарха в свет после заявления о том, что у него был обнаружен рак.

На протяжении всей церемонии король выглядел довольным и бодрым. Сопровождала его королева Камилла. Сообщается, что пришедшие поприветствовать Карла люди неоднократно выкрикивали королю пожелания здоровья, на что он выражал благодарность и отмечал, что делает всё возможное, чтобы поправиться.

Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, лечение Карла проходит успешно. Монарх лечится в домашних условиях и чувствует себя хорошо. При этом в прессе регулярно появляются слухи о том, что онкологическое заболевание короля в разы серьёзнее, чем утверждает двор, однако эта информация не подкрепляется ни одним авторитетным источником.

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