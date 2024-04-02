Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отпраздновали Пасху на яхте с детьми

Пасха – прекрасная возможность для Бекхэмов собраться всей семьёй. В этом году Дэвид и Виктория организовали торжество на собственной роскошной яхте и собрали вместе практически всех своих детей. У себя в социальных сетях дизайнер опубликовала фото, на котором она, Дэвид, их сыновья Бруклин и Круз, Никола Пельтц, а также друг семьи позируют, сидя на палубе в забавных кроличьих ушках. Кстати, Виктория до сих пор носит гипс (напомним, прямо в день Святого Валентина она сломала ногу).

Средний сын бывшего футболиста и дизайнера Ромео в последнее время предпочитает проводить праздники в компании друзей или возлюбленной, всё реже появляясь на семейных фотографиях. Под снимком Виктория поздравила поклонников с праздником и отметила, что семья Бекхэм сильно скучает по Ромео.

Дэвид и Виктория Бекхэм с семьёй Фото: Из личного архива Дэвида и Виктории Бекхэм

Счастливой Пасхи! Любим и скучаем по Ромео Бекхэму. Посылаем поцелуи от всей нашей семьи, — написала Виктория.

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