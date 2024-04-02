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7 апреля в Москве состоится забег «Апрель» на 5 км и III этап Студенческого кубка Бегового сообщества

7 апреля в Москве пройдёт первый в этом году шоссейный забег «Апрель»
Забег «Апрель»
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Тёплая и солнечная погода располагает к прогулкам и пробежкам. 7 апреля в Москве стартует долгожданный сезон шоссейных марафонов. Его откроют забег «Апрель» на 5 км, а таже III этап Студенческого кубка Бегового сообщества. Мероприятия состоятся на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Первые выходные апреля для нас и для многих бегунов – это традиционный старт шоссейного сезона. А для кого-то – начало собственного бегового пути. В этом году на забеге «Апрель» у нас много новичков – более 1100 человек, а это больше 16% от всех зарегистрированных. Мы очень рады, что коммьюнити бегунов расширяется, всё больше людей становятся частью нашей общей беговой истории, – поделился Дмитрий Тарасов, директор забега «Апрель» и сооснователь Бегового сообщества.

Сначала свои силы попробуют спортсмены III этапа Студенческого кубка БС сезона-2023/2024. Ранее они уже принимали участие в забегах в манеже. В предстоящие выходные они пробегут 5 км по шоссе. В этот раз старт для мужчин и женщин будет раздельным.

Юноши стартуют в 9:00, а спустя 15 минут на старт выйдут девушки. Непосредственно забег «Апрель» начнётся в 10 утра. Подготовленная трасса отлично подойдёт как для профессионалов, так и для новичков, поэтому настало время попробовать свои силы в беге!

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